美国国债收益率下跌后美元走弱——Channel NewsAsia

在英国伦敦，美元在触及18个月高点后走弱。反映美元兑一篮子其他货币汇率的美元指数下跌0.2%，至102.03点。正如Channel NewsAsia报道，美国国债收益率大幅下跌，以及美联储官员就10月可能加息发表的谨慎言论，影响了汇率。

前一天，在美国通胀数据高于预期后，美元升至一年半以来的最高水平。周四，欧元从18个月低点上涨0.5%，至1.1216美元。英镑也上涨0.5%，至1.3253美元。

美国政府债券市场

对美国国债需求增加，使10年期国债收益率降至5.085%，30年期国债收益率降至5.428%。这两项指标均接近三周低点。市场还对股票波动，特别是科技公司股票的波动，以及对人工智能领域企业巨额债务的担忧作出反应。

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法国兴业银行首席外汇策略师基特·朱克斯指出，影响美元走势的不仅是债券和股票市场，还有投资者的头寸。他表示，部分市场参与者预计美元将出现回调，因为市场报价已计入不少加息预期。

对美联储决定的预期

通胀数据公布后，市场对美联储10月加息概率的估计大幅升至50%。与此同时，美联储负责监管事务的副主席米歇尔·鲍曼和旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利表示，央行可能会在10月27日至28日的会议前等待更清晰的经济形势。

投资者还在等待美国零售销售和生产者价格指数数据，以及美联储代表的讲话，其中包括主席凯文·沃什在曼谷举行的国际货币基金组织和世界银行年会上的发言。澳元在澳大利亚9月就业人数意外减少后下跌0.7%，至0.6919美元；与此同时，日元升至每美元157.80日元。

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