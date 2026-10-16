巴基斯坦在泰国曼谷与国际伊斯兰贸易融资公司（ITFC）达成协议，将审查剩余融资批次的成本和规模。双方技术团队将研究可能的调整，使借贷成本与该国改善后的市场条件相符，《论坛快报》报道。

巴基斯坦财政和税收部长穆罕默德·奥朗则布与ITFC首席执行官阿迪布·优素福·阿尔-阿马在国际货币基金组织和世界银行年会上达成了这项协议。双方同意寻求双方均可接受的解决方案。巴基斯坦寻求以期限更长的融资取代昂贵的短期贷款，同时不增加外债。

高速公路和铁路融资

此外，奥朗则布与欧佩克国际发展基金主席阿卜杜勒哈米德·阿尔-哈利法讨论了M6高速公路的融资问题。讨论涉及已经获批的第一笔资金、仍等待签署的贷款协议以及后续批次。阿尔-哈利法邀请这位巴基斯坦部长访问该基金并签署项目协议。

ML-1铁路现代化改造和电力输送基础设施也被列为进一步合作的优先事项。

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熊猫债券和资本市场

在与中国财政部长蓝佛安会晤时，巴基斯坦方面讨论了首次发行熊猫债券。议题包括监管支持、亚洲基础设施投资银行提供的信用增级、2.5%的票面利率以及投资者的强劲需求。

奥朗则布表示，巴基斯坦打算再次进入中国资本市场。双方还研究了该国在中断四年后重返欧元债券市场，以及在获批的72亿元人民币计划下发行新的熊猫债券。

在与穆迪会晤期间，该部长欢迎巴基斯坦近期获得评级上调，并指出财政和外部指标改善、外汇储备增长，以及巴基斯坦国家银行远期负债减少。

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