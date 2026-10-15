В США Cboe Global Markets с понедельника расширит часы торговли опционами на акции 24 активно торгуемых компаний и пять биржевых фондов. По данным CNBC, участники рынка смогут заключать сделки с 7:30 до 9:25 и с 16:00 до 16:15 по восточному времени США.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США ранее одобрила изменения, а регуляторы также разрешили бирже и Options Clearing Corp. внедрить новый режим торговли. Cboe уже проводит предрыночные и послерыночные сессии для опционов на индексы. По данным биржи, в предыдущем квартале средний дневной объем предрыночных торгов составил рекордные 228 097 опционов.

Какие активы охватит новый режим

В список вошли акции так называемой «великолепной семерки», а также Oracle и Micron. Среди других бумаг, доступных в дополнительные часы, будут Robinhood, Nokia, Palantir, Pfizer и Alibaba. Cboe будет пересматривать список дважды в год.

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Расширенный график также будет применяться к опционам на пять ETF: SPDR S&P 500 ETF Trust, Invesco QQQ Trust, iShares Russell 2000 ETF, SPDR Gold Shares и Financial Select Sector SPDR ETF.

Условия и дальнейшие изменения

Для включения в программу базовый актив должен соответствовать нескольким критериям: средний дневной объем торговли опционами за предыдущие шесть месяцев должен составлять не менее 150 тыс. контрактов, рыночная стоимость — не менее 50 млрд долларов, а средний дневной объем торговли акциями — не менее 10 млн. Из-за этих требований SpaceX пока не соответствует критериям.

Брокеры TradeStation и Robinhood Markets заявили, что предоставят клиентам доступ к торгам в новых сессиях. Cboe также планирует 9 ноября добавить дополнительные утренние сроки экспирации опционов. Отдельно биржа получила одобрение SEC на предложение бинарных опционов, привязанных к ключевым показателям эффективности отдельных компаний.

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