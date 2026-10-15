W Stanach Zjednoczonych Cboe Global Markets od poniedziałku rozszerzy godziny handlu opcjami na akcje 24 aktywnie handlowanych spółek oraz pięciu funduszy giełdowych. Według CNBC uczestnicy rynku będą mogli zawierać transakcje od 7:30 do 9:25 oraz od 16:00 do 16:15 czasu wschodniego USA.

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wcześniej zatwierdziła zmiany, a regulatorzy zezwolili również giełdzie i Options Clearing Corp. na wprowadzenie nowego trybu handlu. Cboe już prowadzi sesje przedrynkowe i posesyjne dla opcji na indeksy. Według giełdy w poprzednim kwartale średni dzienny wolumen handlu przed otwarciem rynku wyniósł rekordowe 228 097 opcji.

Jakie aktywa obejmie nowy tryb

Na liście znalazły się akcje tak zwanej „wspaniałej siódemki”, a także Oracle i Micron. Wśród innych papierów wartościowych dostępnych w dodatkowych godzinach będą Robinhood, Nokia, Palantir, Pfizer i Alibaba. Cboe będzie weryfikować listę dwa razy w roku.

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Rozszerzony harmonogram będzie również dotyczył opcji na pięć ETF-ów: SPDR S&P 500 ETF Trust, Invesco QQQ Trust, iShares Russell 2000 ETF, SPDR Gold Shares i Financial Select Sector SPDR ETF.

Warunki i dalsze zmiany

Aby zostać włączonym do programu, instrument bazowy musi spełniać kilka kryteriów: średni dzienny wolumen handlu opcjami w ciągu poprzednich sześciu miesięcy musi wynosić co najmniej 150 tys. kontraktów, wartość rynkowa — co najmniej 50 mld dolarów, a średni dzienny wolumen obrotu akcjami — co najmniej 10 mln. Z powodu tych wymogów SpaceX na razie nie spełnia kryteriów.

Brokerzy TradeStation i Robinhood Markets oświadczyli, że zapewnią klientom dostęp do handlu podczas nowych sesji. Cboe planuje również 9 listopada dodać dodatkowe poranne terminy wygaśnięcia opcji. Osobno giełda uzyskała zgodę SEC na oferowanie opcji binarnych powiązanych z kluczowymi wskaźnikami efektywności poszczególnych spółek.

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