在美国，Cboe Global Markets将从周一起延长24家交易活跃公司的股票期权以及5只交易所交易基金的交易时间。据CNBC报道，市场参与者将可在美国东部时间7:30至9:25以及16:00至16:15进行交易。

美国证券交易委员会此前已批准这些变更，监管机构还允许该交易所和Options Clearing Corp.实施新的交易机制。Cboe已经为指数期权开展盘前和盘后交易时段。根据该交易所的数据，上个季度盘前交易的日均成交量达到创纪录的228,097份期权合约。

新机制将涵盖哪些资产

名单包括所谓“七巨头”的股票，以及Oracle和Micron。在额外交易时段可交易的其他证券将包括Robinhood、Nokia、Palantir、Pfizer和Alibaba。Cboe将每年两次审查该名单。

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延长后的交易安排还将适用于5只ETF的期权：SPDR S&P 500 ETF Trust、Invesco QQQ Trust、iShares Russell 2000 ETF、SPDR Gold Shares和Financial Select Sector SPDR ETF。

条件及后续变化

要被纳入该计划，标的资产必须符合若干标准：过去六个月的期权日均交易量须至少为15万份合约，市值须至少为500亿美元，股票日均交易量须至少为1000万股。由于这些要求，SpaceX目前尚不符合标准。

经纪商TradeStation和Robinhood Markets表示，将为客户提供在新交易时段交易的渠道。Cboe还计划于11月9日增加额外的早间期权到期时间。此外，该交易所已获得SEC批准，可提供与个别公司关键绩效指标挂钩的二元期权。

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