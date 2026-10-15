Правительство премьер-министра Джорджи Мелони направило Европейской комиссии и итальянскому парламенту проект бюджетного плана на 2027 год, предусматривающий около 23,5 млрд евро новых мер для поддержки домохозяйств и бизнеса. Как сообщает ANSA English, документ определяет защиту покупательной способности населения, в частности наиболее уязвимых групп, а также поддержку предприятий и инвестиций в качестве центральных приоритетов бюджетной политики.

Вклад финансового сектора

Согласно проекту, финансовый сектор должен внести 5 млрд евро в следующем году. Банки и страховые компании также должны дополнительно направить 3 млрд евро в 2028 году и 2 млрд евро в 2029 году.

Часть расходов планируется профинансировать за счет сокращения расходов министерств и сборов с игорной индустрии.

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Дефицит и расходы на оборону

Документ также подтверждает намерение правительства применить национальную оговорку об исключении, которая позволяет увеличивать дефицит для финансирования дополнительных расходов на оборону и энергетическую безопасность.

Бюджетный дефицит Италии прогнозируется на уровне 3,4% ВВП в 2027 году и 3,2% ВВП в 2028 году. Правительство ожидает, что в этом году показатель опустится ниже порога в 3%, что позволит стране выйти из процедуры чрезмерного дефицита.

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