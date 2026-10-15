Rząd premier Giorgii Meloni przekazał Komisji Europejskiej i włoskiemu parlamentowi projekt planu budżetowego na 2027 rok, który przewiduje około 23,5 mld euro nowych działań wspierających gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa. Jak informuje ANSA English, dokument wskazuje ochronę siły nabywczej ludności, w szczególności najbardziej wrażliwych grup, a także wsparcie przedsiębiorstw i inwestycji jako główne priorytety polityki budżetowej.

Wkład sektora finansowego

Zgodnie z projektem sektor finansowy ma wnieść w przyszłym roku wkład w wysokości 5 mld euro. Banki i firmy ubezpieczeniowe mają także dodatkowo przekazać 3 mld euro w 2028 roku oraz 2 mld euro w 2029 roku.

Część wydatków ma zostać sfinansowana dzięki ograniczeniu wydatków ministerstw i opłatom pobieranym od branży hazardowej.

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Deficyt i wydatki na obronność

Dokument potwierdza również zamiar rządu zastosowania krajowej klauzuli ochronnej, która umożliwia zwiększenie deficytu w celu finansowania dodatkowych wydatków na obronność i bezpieczeństwo energetyczne.

Deficyt budżetowy Włoch prognozowany jest na poziomie 3,4% PKB w 2027 roku i 3,2% PKB w 2028 roku. Rząd oczekuje, że w tym roku wskaźnik spadnie poniżej progu 3%, co pozwoli krajowi wyjść z procedury nadmiernego deficytu.

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