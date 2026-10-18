W Stanach Zjednoczonych zaliczki na pensję przez aplikacje, które zapewniają pracownikom dostęp do części zarobionych pieniędzy przed dniem wypłaty, kosztują użytkowników średnio niemal 208 dolarów rocznie z powodu opłat i dobrowolnych „napiwków”. Informuje o tym Fortune, powołując się na badanie Julian Bond Institute działającego przy Center for Responsible Lending.

Opłaty w większości zaliczek

Badacze przeanalizowali transakcje bankowe 10 tys. konsumentów i ustalili, że 96% zaliczek na pensję uzyskanych za pośrednictwem usług bezpośrednio dla konsumentów wiązało się z opłatami lub „napiwkami”. Średnio takie płatności wynosiły około 17 dolarów miesięcznie, czyli niemal 208 dolarów rocznie.

Usługi earned wage access, czyli on-demand pay, pozwalają otrzymać część już zarobionych środków przed zwykłym terminem wypłaty. Według stanu na 2024 rok z takich narzędzi skorzystało ponad 10 mln Amerykanów. Z danych Government Accountability Office za 2022 rok wynika, że korzystają z nich głównie osoby z rocznym dochodem poniżej 50 tys. dolarów. Wśród głównych powodów wskazywano opłacenie żywności i czynszu.

Aplikacje nie wymagają sprawdzania historii kredytowej i nie naliczają odsetek, jednak mogą pobierać opłaty za szybkie przekazywanie środków i subskrypcję albo proponować pozostawienie napiwku. Według szacunków Julian Bond Institute, w przypadku przeciętnej zaliczki łączna roczna stopa procentowa z uwzględnieniem takich płatności sięgała 232% — mniej więcej poziomu tradycyjnych pożyczek payday.

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Ryzyko kumulowania krótkoterminowych długów

Raport amerykańskiego Biura Ochrony Finansowej Konsumentów z 2024 roku odnotował wzrost wolumenu transakcji w usługach wcześniejszego dostępu do wynagrodzenia o 90% w latach 2021–2022. Wolumen operacji takich aplikacji między 2018 a 2020 rokiem wzrósł trzykrotnie — z 3,2 mld dolarów do 9,5 mld dolarów, według Datos Insights.

Zastępca dyrektora ds. polityki ochrony konsumentów w Americans for Financial Reform Education Fund Tom Feltner stwierdził, że ryzyko nie polega wyłącznie na opłatach za pojedynczą transakcję, lecz także na jednoczesnym korzystaniu z kilku aplikacji finansowych. Jak powiedział, może to zwiększać ryzyko opóźnionych płatności. Według danych CFPB za 2025 rok ponad 60% użytkowników usług „kup teraz — zapłać później” miało jednocześnie kilka takich pożyczek.

W 2024 roku CFPB zaproponowało zobowiązanie usług do ujawniania napiwków i opłat jako kosztów finansowych przy obliczaniu rocznej stopy procentowej. W grudniu 2025 roku biuro wycofało tę propozycję, uznając, że opłaty i dobrowolne napiwki nie są kosztami finansowymi.

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