在美国，通过让员工在发薪日前获得部分已赚取收入的应用办理工资预支，用户因手续费和自愿“小费”平均每年需支付近208美元。《财富》杂志报道称，该信息援引了Center for Responsible Lending旗下Julian Bond Institute的一项研究。

大多数预支均收取费用

研究人员分析了1万名消费者的银行交易，发现通过直接面向消费者的服务办理的工资预支中，96%包含手续费或“小费”。平均而言，这类支付每月约为17美元，即每年近208美元。

Earned wage access（已赚工资访问）或on-demand pay（按需支付）服务允许用户在正常发薪日之前领取部分已经赚取的资金。截至2024年，已有超过1000万美国人使用过此类工具。根据Government Accountability Office 2022年的数据，使用者主要是年收入低于5万美元的人群。人们列出的主要使用原因包括支付食品和住房租金。

这些应用不要求核查信用记录，也不收取利息，但可能针对快速转账和订阅收费，或建议用户留下小费。Julian Bond Institute估计，对于平均一笔预支，计入此类支付后的综合年利率达到232%——大致与传统发薪日贷款的水平相当。

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累积短期债务的风险

美国消费者金融保护局2024年的一份报告显示，2021年至2022年间，提前获得工资服务的交易量增长了90%。据Datos Insights的数据，这类应用的交易额在2018年至2020年间增长了两倍，从32亿美元增至95亿美元。

Americans for Financial Reform Education Fund消费者保护政策副主任汤姆·费尔特纳表示，风险不仅在于单笔交易的手续费，还在于同时使用多个金融应用。他说，这可能增加逾期付款的风险。根据CFPB 2025年的数据，超过60%的“先买后付”服务用户同时拥有多笔此类贷款。

2024年，CFPB提议要求相关服务在计算年利率时，将小费和手续费披露为融资费用。2025年12月，该局撤回了这一提议，并认定手续费和自愿小费不属于融资费用。

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