У США позики до зарплати через застосунки коштують майже $208 на рік — Fortune

У США позики до зарплати через застосунки, що надають працівникам доступ до частини зароблених грошей до дня виплати, у середньому коштують користувачам майже $208 на рік через комісії та добровільні «чайові». Про це повідомляє Fortune з посиланням на дослідження Julian Bond Institute при Center for Responsible Lending.

Комісії у більшості позик

Дослідники проаналізували банківські транзакції 10 тисяч споживачів і встановили, що 96% позик до зарплати, оформлених через сервіси безпосередньо для споживачів, передбачали комісії або «чайові». У середньому такі платежі становили близько $17 на місяць, або майже $208 на рік.

Сервіси earned wage access, або on-demand pay, дозволяють отримати частину вже зароблених коштів до звичайної дати виплати зарплати. Станом на 2024 рік такими інструментами скористалися понад 10 млн американців. За даними Government Accountability Office за 2022 рік, ними переважно користуються люди з річним доходом менш як $50 тисяч. Серед основних причин звернення називали оплату продуктів і оренди житла.

Застосунки не потребують перевірки кредитної історії та не нараховують відсотків, однак можуть стягувати плату за швидке переказування коштів і підписку або пропонувати залишити чайові. За оцінкою Julian Bond Institute, для середньої позики сукупна річна процентна ставка з урахуванням таких платежів сягала 232% — приблизно на рівні традиційних позик до зарплати.

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Ризик накопичення короткострокових боргів

Звіт Бюро фінансового захисту споживачів США за 2024 рік зафіксував зростання обсягу транзакцій у сервісах дострокового доступу до зарплати на 90% у 2021–2022 роках. Обсяг операцій таких застосунків між 2018 і 2020 роками зріс утричі — з $3,2 млрд до $9,5 млрд, за даними Datos Insights.

Заступник директора з політики захисту споживачів Americans for Financial Reform Education Fund Том Фелтнер заявив, що ризик полягає не лише в комісіях за одну операцію, а й у використанні кількох фінансових застосунків одночасно. Це, за його словами, може збільшувати ризик прострочених платежів. За даними CFPB за 2025 рік, понад 60% користувачів сервісів «купи зараз — плати пізніше» одночасно мали кілька таких позик.

У 2024 році CFPB пропонувало зобов’язати сервіси розкривати чайові та комісії як фінансові витрати під час розрахунку річної процентної ставки. У грудні 2025 року бюро відкликало цю пропозицію, визначивши, що комісії та добровільні чайові не є фінансовими витратами.

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