В США авансы до зарплаты через приложения, предоставляющие работникам доступ к части заработанных денег до дня выплаты, в среднем обходятся пользователям почти в $208 в год из-за комиссий и добровольных «чаевых». Об этом сообщает Fortune со ссылкой на исследование Julian Bond Institute при Center for Responsible Lending.

Комиссии в большинстве авансов

Исследователи проанализировали банковские транзакции 10 тысяч потребителей и установили, что 96% авансов до зарплаты, оформленных через сервисы, работающие напрямую с потребителями, предусматривали комиссии или «чаевые». В среднем такие платежи составляли около $17 в месяц, или почти $208 в год.

Сервисы earned wage access, или on-demand pay, позволяют получить часть уже заработанных средств до обычной даты выплаты зарплаты. По состоянию на 2024 год такими инструментами воспользовались более 10 млн американцев. Согласно данным Government Accountability Office за 2022 год, ими преимущественно пользуются люди с годовым доходом менее $50 тысяч. Среди основных причин обращения называли оплату продуктов и аренды жилья.

Приложения не требуют проверки кредитной истории и не начисляют проценты, однако могут взимать плату за быстрое перечисление средств и подписку или предлагать оставить чаевые. По оценке Julian Bond Institute, для среднего аванса совокупная годовая процентная ставка с учетом таких платежей достигала 232% — примерно на уровне традиционных займов до зарплаты.

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Риск накопления краткосрочных долгов

Отчет Бюро финансовой защиты потребителей США за 2024 год зафиксировал рост объема транзакций в сервисах досрочного доступа к зарплате на 90% в 2021–2022 годах. Объем операций таких приложений между 2018 и 2020 годами вырос втрое — с $3,2 млрд до $9,5 млрд, по данным Datos Insights.

Заместитель директора по политике защиты потребителей Americans for Financial Reform Education Fund Том Фелтнер заявил, что риск заключается не только в комиссиях за одну операцию, но и в одновременном использовании нескольких финансовых приложений. По его словам, это может увеличивать риск просроченных платежей. По данным CFPB за 2025 год, более 60% пользователей сервисов «купи сейчас — плати позже» одновременно имели несколько таких займов.

В 2024 году CFPB предлагало обязать сервисы раскрывать чаевые и комиссии как финансовые расходы при расчете годовой процентной ставки. В декабре 2025 года бюро отозвало это предложение, определив, что комиссии и добровольные чаевые не являются финансовыми расходами.

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