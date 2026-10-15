Уряд Італії подав бюджетний план на 2027 рік із заходами на €23,5 млрд — ANSA English

Уряд прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні направив Європейській комісії та італійському парламенту проєкт бюджетного плану на 2027 рік, який передбачає близько 23,5 млрд євро нових заходів для підтримки домогосподарств і бізнесу. Як повідомляє ANSA English, документ визначає захист купівельної спроможності населення, зокрема найбільш вразливих груп, а також підтримку підприємств та інвестицій центральними пріоритетами бюджетної політики.

Внесок фінансового сектору

Згідно з проєктом, фінансовий сектор має зробити внесок у розмірі 5 млрд євро наступного року. Банки й страхові компанії також мають додатково спрямувати 3 млрд євро у 2028 році та 2 млрд євро у 2029 році.

Частину видатків планують профінансувати завдяки скороченню витрат міністерств і зборам із гральної індустрії.

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Дефіцит і оборонні витрати

У документі також підтверджено намір уряду застосувати національну застережну клаузулу, яка дає змогу збільшувати дефіцит для фінансування додаткових витрат на оборону та енергетичну безпеку.

Бюджетний дефіцит Італії прогнозують на рівні 3,4% ВВП у 2027 році та 3,2% ВВП у 2028 році. Уряд очікує, що цього року показник опуститься нижче порога у 3%, що дозволить країні вийти з процедури надмірного дефіциту.

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