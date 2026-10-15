В Бангкоке, Таиланд, заместитель главы Банка Англии по финансовой стабильности Сара Бриден заявила, что банки должны готовить независимые системы восстановления на случай успешных кибератак с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Независимое восстановление систем

По словам Бриден, финансовые учреждения больше не могут исходить из предположения, что их киберзащита непроницаема. Она сказала, что необходимо продумать возможности восстановления ключевых услуг на уровне всей финансовой системы.

Речь идет о так называемых системах bare metal — технических комплексах, полностью независимых от основной ИТ-инфраструктуры банка. Они могут быть задействованы, если главные операционные системы учреждения скомпрометированы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

ИИ как риск для финансовой инфраструктуры

Бриден выступила на ежегодной встрече Института международных финансов в Бангкоке 15 октября. Она также предупредила, что развитие искусственного интеллекта уже достигло уровня, при котором эта технология представляет системный риск для мировой финансовой инфраструктуры.

По ее оценке, из-за развития ИИ возросли риски более масштабных и сложных кибератак. Она подчеркнула важность базовой кибергигиены и назвала вероятность паралича системно важного банка или ключевой инфраструктуры в результате атаки одним из главных поводов для беспокойства.

Читай нас в