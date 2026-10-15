W USA rentowności obligacji skarbowych spadły po tym, jak inwestorzy zaczęli realizować zyski na akcjach technologicznych i przenosić się do obligacji jako bezpieczniejszego aktywa. Jak podaje CNBC, rentowność referencyjnych 10-letnich obligacji skarbowych USA spadła o ponad 13 punktów bazowych, do 5,056%.

Spadek rentowności

Rentowność 30-letnich obligacji skarbowych również spadła o ponad 13 punktów bazowych, do 5,385%. Rentowność dwuletnich papierów spadła o ponad pięć punktów bazowych, do 4,745%.

Jeden punkt bazowy to 0,01 punktu procentowego. Ceny obligacji i ich rentowności poruszają się w przeciwnych kierunkach.

Przejście inwestorów do obligacji odbywało się w warunkach szerszego unikania ryzykownych aktywów. Obawy dotyczące wyższej inflacji i stóp procentowych, a także ich możliwego wpływu na boom wydatków w dziedzinie sztucznej inteligencji, wywołały sprzedaż akcji spółek technologicznych, które wcześniej znacznie zyskiwały.

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Inflacja okazała się wyższa od oczekiwań

Indeks cen producentów w USA wzrósł we wrześniu o 6,3% rok do roku — był to największy wzrost od 2022 roku. Ekonomiści ankietowani przez Dow Jones oczekiwali wzrostu o 5,5%.

Opublikowane wcześniej dane dotyczące cen konsumpcyjnych również przekroczyły oczekiwania: wskaźnik kosztów towarów i usług w USA wzrósł o 0,6% w skali miesiąca i o 3,7% w skali roku. Konsensus prognoz zakładał miesięczny wzrost o 0,6% i roczny o 3,6%.

Jednocześnie wskaźniki te niemal nie zmieniły oczekiwań dotyczących stóp procentowych. Według narzędzia CME FedWatch kontrakty futures na stopę funduszy federalnych uwzględniają co najmniej jedną podwyżkę stóp o ćwierć punktu procentowego do końca roku, a prawdopodobieństwo takiego scenariusza gwałtownie wzrosło w ciągu ostatniego miesiąca.

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