科技股抛售之际美国国债收益率下跌——CNBC

美国国债收益率下降，此前投资者开始在科技股中获利了结，并转向债券这一更具防御性的资产。CNBC报道称，作为基准的美国10年期国债收益率下跌超过13个基点，至5.056%。

收益率下降

30年期美国国债收益率也下降超过13个基点，至5.385%。两年期国债收益率下跌超过5个基点，至4.745%。

一个基点等于0.01个百分点。债券价格与其收益率走势相反。

投资者转向债券发生在更广泛规避风险资产的背景下。对更高通胀和利率的担忧，以及它们可能对人工智能领域支出热潮造成的影响，引发了对此前大幅上涨的科技公司股票的抛售。

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通胀高于预期

美国生产者价格指数9月份同比上涨6.3%，为2022年以来最大涨幅。接受道琼斯调查的经济学家预计上涨5.5%。

此前公布的消费者价格数据也超过预期：美国商品和服务成本指标环比上涨0.6%，同比上涨3.7%。市场共识预期为环比上涨0.6%、同比上涨3.6%。

与此同时，这些指标几乎没有改变对利率的预期。根据CME FedWatch工具，联邦基金利率期货已计入到今年年底前至少一次上调利率25个基点，而这一情景的可能性在过去一个月中大幅上升。

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