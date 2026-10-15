10月15日，韩国基准股指Kospi下跌8.13%，截至13:17报5,515.76点。科技公司股票遭抛售，触发了Kospi和Kosdaq市场的交易暂停机制，《韩国先驱报》报道。

Kospi交易暂停

Kospi指数开盘下跌5.59%，并在盘中继续走低。9:07，sell-sidecar机制被触发，该机制暂时暂停了与指数期货相关的程序化交易中的卖出订单。12:38，市场启动了circuit breaker，交易因此暂停20分钟。

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芯片制造商跌幅最大。SK hynix股价下跌11.35%，至126万韩元，即933美元；三星电子股价下跌10.13%，至208,500韩元。SK hynix的市值跌破1,000万亿韩元，至929.18万亿韩元。

科技公司下跌

Samsung Electro-Mechanics股价下跌16.81%，至115万韩元；SK Square下跌10.45%，报763,000韩元。以科技股为主的Kosdaq市场也大幅下跌：9:12触发sell-sidecar机制，12:23触发circuit breaker。这是自7月29日以来，Kospi和Kosdaq的交易暂停机制首次在同一天被启动。

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