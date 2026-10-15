В Южной Корее базовый фондовый индекс Kospi 15 октября упал на 8,13% — до 5 515,76 пункта по состоянию на 13:17. Распродажа акций технологических компаний привела к срабатыванию механизмов приостановки торгов на рынках Kospi и Kosdaq, сообщает Korea Herald.

Приостановка торгов на Kospi

Индекс Kospi открылся снижением на 5,59% и продолжил падение в ходе сессии. В 9:07 сработал sell-sidecar — механизм, временно приостановивший заявки на продажу в программной торговле, связанной с фьючерсами на индексы. В 12:38 на рынке активировали circuit breaker, из-за чего торги остановили на 20 минут.

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Наибольшие потери понесли производители микросхем. Акции SK hynix подешевели на 11,35% — до 1,26 млн вон, или $933, а Samsung Electronics — на 10,13%, до 208 500 вон. Рыночная капитализация SK hynix снизилась ниже отметки в 1 000 трлн вон и составила 929,18 трлн вон.

Падение технологических компаний

Акции Samsung Electro-Mechanics упали на 16,81%, до 1,15 млн вон, а SK Square потеряла 10,45% и торговалась на уровне 763 000 вон. Технологически ориентированный рынок Kosdaq также резко снизился: sell-sidecar там сработал в 9:12, а circuit breaker — в 12:23. Это был первый случай с 29 июля, когда механизмы приостановки торгов на Kospi и Kosdaq активировались в один день.

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