W Korei Południowej bazowy indeks giełdowy Kospi spadł 15 października o 8,13%, do 5 515,76 punktu według stanu na godz. 13:17. Wyprzedaż akcji spółek technologicznych uruchomiła mechanizmy wstrzymania handlu na rynkach Kospi i Kosdaq, podaje Korea Herald.

Wstrzymanie handlu na Kospi

Indeks Kospi otworzył się spadkiem o 5,59% i nadal tracił podczas sesji. O godz. 9:07 uruchomiono sell-sidecar — mechanizm, który tymczasowo wstrzymał zlecenia sprzedaży w handlu programowym powiązanym z kontraktami terminowymi na indeksy. O godz. 12:38 na rynku aktywowano circuit breaker, przez co handel został wstrzymany na 20 minut.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Największe straty ponieśli producenci chipów. Akcje SK hynix potaniały o 11,35%, do 1,26 mln wonów, czyli 933 dolarów, a Samsung Electronics — o 10,13%, do 208 500 wonów. Kapitalizacja rynkowa SK hynix spadła poniżej poziomu 1 000 bln wonów i wyniosła 929,18 bln wonów.

Spadek spółek technologicznych

Akcje Samsung Electro-Mechanics spadły o 16,81%, do 1,15 mln wonów, a SK Square straciła 10,45% i była notowana na poziomie 763 000 wonów. Zorientowany na technologie rynek Kosdaq również gwałtownie spadł: sell-sidecar uruchomiono tam o godz. 9:12, a circuit breaker — o godz. 12:23. Był to pierwszy przypadek od 29 lipca, gdy mechanizmy wstrzymania handlu na Kospi i Kosdaq zostały aktywowane tego samego dnia.

Czytaj nas na