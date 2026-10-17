Bitget ограничила доступ к криптосервисам для пользователей из России

Криптобиржа Bitget включила Россию, Беларусь и Казахстан в список запрещенных стран, резиденты которых не смогут пользоваться услугами платформы. Об этом сообщают СМИ.

Некоторым клиентам предписано закрыть торговые позиции и вывести средства до 21 октября, в противном случае доступ к их учетным записям будет ограничен.

Как выяснил The Insider, изучив обновленные условия использования, биржа также прямо запрещает обходить географические ограничения с помощью VPN.

При этом новые правила позволяют компании самостоятельно закрывать открытые позиции, ограничивать вывод средств и при определенных обстоятельствах конвертировать активы пользователей в другие криптовалюты.

Изменения в условия использования Bitget внесла 16 октября.

Представители Bitget сообщили, что пользователи, которых касаются изменения, получат персональные уведомления по электронной почте или в приложении.

Отправленные уведомления будут содержать конкретные сроки и порядок вывода средств. При этом компания не сообщила, сколько именно клиентов затронут ограничения и какие объемы криптовалюты хранятся на их счетах.

Источник: The Insider

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