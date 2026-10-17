Bitget обмежила доступ до криптосервісів для користувачів із Росії

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Криптобіржа Bitget внесла Росію, Білорусь і Казахстан до списку заборонених країн, резиденти яких не зможуть користуватися послугами платформи. Про це повідомляють ЗМІ.

Деяким клієнтам наказано закрити торгові позиції та вивести кошти до 21 жовтня, інакше доступ до їхніх облікових записів буде обмежений.

Як з'ясував The Insider, вивчивши оновлені умови використання, біржа також прямо забороняє обходити географічні обмеження за допомогою VPN.

При цьому нові правила дозволяють компанії самостійно закривати відкриті позиції, обмежувати виведення коштів та за певних обставин конвертувати активи користувачів у інші криптовалюти.

Зміни в умови використання Bitget внесла 16 жовтня.

Представники Bitget розповіли, що користувачі, яких стосуються зміни, отримають персональні повідомлення електронною поштою або в додатку.

Надіслані повідомлення міститимуть конкретні терміни та порядок виведення коштів. При цьому компанія не повідомила, скількох саме клієнтів торкнуться обмеження, і які обсяги криптовалюти зберігаються на їхніх рахунках.

Джерело: The Insider

Нагадаємо, у Білорусі заблокували криптовалютні біржі Bitget, Bybit та OKX.

Криптобіржа Bitget заблокувала $1,1 млн після кібератаки.

Bitget підозрює хакерів із КНДР у зламі на $352 млн.

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