Moody’s повысило кредитный рейтинг Египта до B3 — The National

Moody’s Ratings повысило суверенный кредитный рейтинг Египта до B3 и присвоило стране позитивный прогноз. Решение связали с бюджетной консолидацией, структурными реформами, улучшением сбора доходов и сокращением государственного долга и расходов на его обслуживание, сообщает The National.

Реформы и валютный курс

Рейтинг B3 по-прежнему находится на шесть ступеней ниже инвестиционного уровня, однако повышение вывело Египет из категории «существенного риска». В Moody’s отметили, что прогрессу способствовали более эффективный сбор доходов и сдерживание расходов.

Аналитики также обратили внимание на переход Каира к гибкому валютному курсу и более жёсткой денежно-кредитной политике. По оценке агентства, реформа денежно-кредитной политики, начатая в марте 2024 года, усилила способность страны противостоять внешним шокам. Унификация валютного рынка и гибкий курс, по данным Moody’s, сократили валютные искажения, устранили хронический дефицит иностранной валюты и позволили корректировать курс без истощения официальных валютных резервов.

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Инфляция и поддержка МВФ

Moody’s считает, что дальнейшему укреплению позиций Египта могут способствовать более высокие темпы роста, более эффективный сбор доходов и более быстрое снижение внутренней стоимости заимствований в случае ослабления инфляции и роста доверия инвесторов.

В то же время инфляция в сентябре составила 13,9% из-за более высоких расходов на энергию. Будучи нетто-импортёром энергоносителей, Египет ввёл меры по экономии топлива после роста цен на нефть и газ, вызванного войной в Иране. Агентство отметило, что корректировка внутренних цен на топливо и электроэнергию, сдерживание расходов, меры по энергосбережению и адресная социальная поддержка помогли ограничить фискальные последствия подорожания сырьевых товаров.

В июле Египет получил доступ примерно к 1,8 млрд долларов финансирования Международного валютного фонда после завершения очередного обзора расширенной экономической программы. На прошлой неделе Fitch и S&P Global также подтвердили свои рейтинги Египта, сославшись на экономический прогресс страны.

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