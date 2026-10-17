穆迪将埃及信用评级上调至B3——《国民报》

穆迪评级将埃及的主权信用评级上调至B3，并给予该国正面展望。该决定与财政整顿、结构性改革、收入征管改善，以及公共债务和偿债成本下降有关，《国民报》报道。

改革与汇率

B3评级仍比投资级低六个级别，但此次上调使埃及脱离了“重大风险”类别。穆迪表示，更强的收入征管和支出控制促进了这一进展。

分析人士还注意到，开罗转向灵活汇率和更严格的货币政策。该机构评估认为，始于2024年3月的货币政策改革增强了该国抵御外部冲击的能力。穆迪表示，外汇市场统一和灵活汇率减少了汇率扭曲，消除了长期外汇短缺，并使汇率得以调整而不会耗尽官方外汇储备。

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通胀与国际货币基金组织支持

穆迪认为，如果通胀放缓且投资者信心增强，更高的增长率、更有效的收入征管以及国内借贷成本更快下降，可能支持埃及地位进一步增强。

与此同时，由于能源成本上升，9月通胀率为13.9%。作为能源净进口国，在伊朗战争导致油气价格上涨后，埃及采取了节约燃料的措施。该机构指出，调整国内燃料和电力价格、控制支出、节能措施以及有针对性的社会支持，有助于限制大宗商品价格上涨带来的财政影响。

7月，在完成扩大经济计划的又一次审查后，埃及获得了约18亿美元国际货币基金组织融资。上周，惠誉和标普全球也确认了对埃及的评级，并援引该国的经济进展。

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