Официально учитываемый объем вложений Китая в государственные облигации США в августе составил $591 млрд. Это самый низкий показатель за 18 лет и менее $700 млрд годом ранее. В апреле 2022 года Китай еще владел американскими казначейскими бумагами на $1 трлн, сообщает Fortune.

Учет через иностранных кастодианов

Министерство финансов США отмечает, что данные преимущественно собирают американские кастодианы и брокеры-дилеры. Американские ценные бумаги, хранящиеся на счетах иностранных кастодианов, могут быть отнесены не к их фактическим владельцам.

На этом фоне объем вложений в гособлигации США, учитываемых за Канадой, вырос в августе до $465 млрд со $169 млрд в том же месяце пять лет назад. В Бельгии показатель за этот период увеличился с $228 млрд до $490,5 млрд. Издание отмечает, что эти изменения совпадают с сокращением официально учитываемого китайского портфеля.

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Оценки Брэда Сетсера

Старший научный сотрудник Совета по международным отношениям и бывший чиновник Минфина США Брэд Сетсер написал в X, что доказательства использования Китаем канадского кастодиана для части ценных бумаг американских федеральных жилищных агентств являются особенно убедительными. Он также отмечал, что примерно с 2020 года существенно выросли объемы американских гособлигаций у кастодианов в Великобритании, Франции, Люксембурге и Бельгии.

Согласно анализу Сетсера, учет Канады и европейских кастодиальных центров может давать оценку до $500 млрд. При более узком подсчете, охватывающем Канаду, Люксембург и Францию с 2022 года, речь идет примерно о $300 млрд. Он также отметил, что Китай сократил вложения в долгосрочные гособлигации и увеличил вложения в краткосрочные векселя.

Сетсер оценивал совокупные американские финансовые активы Китая в 50–55% его резервного портфеля. По его мнению, для более точной оценки следует учитывать ценные бумаги, которые Китай может хранить через кастодианов в Канаде и Европе.

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