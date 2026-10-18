8月，中国官方记录的美国国债持仓规模为5910亿美元。这是18年来的最低水平，也低于一年前的7000多亿美元。2022年4月，中国仍持有价值1万亿美元的美国国债证券，《财富》报道。

通过外国托管机构进行统计

美国财政部指出，相关数据主要由美国托管机构和经纪交易商收集。存放在外国托管机构账户中的美国证券，可能被归属给这些托管机构，而非其实际所有者。

在此背景下，统计为加拿大持有的美国国债规模从五年前同月的1690亿美元升至8月的4650亿美元。比利时的该项数字同期从2280亿美元增至4905亿美元。该刊物指出，这些变化与中国官方记录的投资组合缩减相吻合。

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布拉德·塞策的估算

美国外交关系委员会高级研究员、美国财政部前官员布拉德·塞策在X上写道，有关中国通过加拿大托管机构持有部分美国联邦住房机构证券的证据尤其有说服力。他还指出，大约自2020年以来，英国、法国、卢森堡和比利时托管机构持有的美国国债规模显著增加。

根据塞策的分析，将加拿大和欧洲托管中心纳入计算，估值可能高达5000亿美元。采用较窄的计算方式，即涵盖自2022年以来的加拿大、卢森堡和法国，金额约为3000亿美元。他还指出，中国减少了对长期国债的投资，同时增加了对短期国库券的投资。

塞策估计，中国在美国的金融资产总额占其储备投资组合的50%至55%。他认为，为获得更准确的估算，应将中国可能通过加拿大和欧洲托管机构持有的证券纳入考虑。

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