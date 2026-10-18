Oficjalnie ewidencjonowana wartość chińskich inwestycji w amerykańskie obligacje skarbowe wyniosła w sierpniu 591 mld dolarów. To najniższy poziom od 18 lat i mniej niż 700 mld dolarów rok wcześniej. W kwietniu 2022 roku Chiny nadal posiadały amerykańskie papiery skarbowe o wartości 1 bln dolarów, podaje Fortune.

Ewidencja przez zagranicznych kustoszy

Departament Skarbu USA zaznacza, że dane są gromadzone głównie przez amerykańskich kustoszy i brokerów-dealerów. Amerykańskie papiery wartościowe przechowywane na rachunkach zagranicznych kustoszy mogą być przypisywane nie ich faktycznym właścicielom.

Na tym tle wartość inwestycji w amerykańskie obligacje skarbowe ewidencjonowanych jako należące do Kanady wzrosła w sierpniu do 465 mld dolarów ze 169 mld dolarów w tym samym miesiącu pięć lat wcześniej. W Belgii wskaźnik wzrósł w tym okresie z 228 mld dolarów do 490,5 mld dolarów. Publikacja zauważa, że zmiany te zbiegają się ze zmniejszeniem oficjalnie ewidencjonowanego chińskiego portfela.

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Szacunki Brada Setsera

Starszy pracownik naukowy Rady Stosunków Międzynarodowych i były urzędnik Departamentu Skarbu USA Brad Setser napisał na X, że dowody na wykorzystywanie przez Chiny kanadyjskiego kustosza dla części papierów wartościowych amerykańskich federalnych agencji mieszkaniowych są szczególnie przekonujące. Zauważył również, że mniej więcej od 2020 roku znacznie wzrosły wolumeny amerykańskich obligacji skarbowych u kustoszy w Wielkiej Brytanii, Francji, Luksemburgu i Belgii.

Według analizy Setsera uwzględnienie Kanady i europejskich centrów powierniczych może dawać szacunek do 500 mld dolarów. Przy węższym wyliczeniu, obejmującym od 2022 roku Kanadę, Luksemburg i Francję, chodzi o około 300 mld dolarów. Zauważył również, że Chiny ograniczyły inwestycje w długoterminowe obligacje skarbowe i zwiększyły inwestycje w krótkoterminowe bony.

Setser szacował łączne amerykańskie aktywa finansowe Chin na 50–55% ich portfela rezerwowego. Jego zdaniem dla dokładniejszej oceny należy uwzględnić papiery wartościowe, które Chiny mogą przechowywać za pośrednictwem kustoszy w Kanadzie i Europie.

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