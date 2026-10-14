Нацбанк назвал самые распространённые банкноты и монеты в Украине

По состоянию на 1 октября в наличном обращении Украины находилось 973 млрд грн. Наибольшую долю среди банкнот составляют купюры номиналом 500 грн, на которые приходится 25,3 % от общего количества банкнот в обращении.

С начала года общая сумма наличности увеличилась на 46,7 млрд грн, или на 5%. Тогда её объём составлял 926,3 млрд грн.

Всего в наличном обращении находится 2,6 млрд банкнот на сумму 962,5 млрд грн. Еще 15,4 млрд единиц — платежные разменные и оборотные монеты общей стоимостью 10,4 млрд грн.

Реже всего встречаются купюры номиналом 2000 грн: по данным НБУ, их доля составляет всего 0,01%. Новую банкноту наибольшего номинала выпустили в обращение 4 сентября, регулятор сообщал о 400 тыс. таких купюр. На лицевой стороне изображен поэт Василий Стус.

Среди монет в обращении номиналом от 1 до 10 грн наиболее распространена гривна, меньше всего — пятигривневых. Их доли составляют 4,9% и 2,7% от общего количества монет в обращении соответственно.

На одного жителя страны по состоянию на 1 октября приходилось в среднем 64 банкноты и 199 монет. В начале 2025 года этот показатель равнялся 64 банкнотам и 193 монетам.

С 1 октября 2025 года регулятор постепенно изымает из обращения монеты номиналом 10 копеек. За год таких монет было изъято 7,8 млн. Спрос на 50 копеек остается стабильным, в частности со стороны торговли и сферы услуг.

В Нацбанке объясняют это решение стремлением сократить расходы на изготовление, обработку, перевозку и хранение монет. Пока продолжается изъятие, монеты номиналом 10 копеек по-прежнему можно использовать в наличных расчетах.

За девять месяцев 2026 года объем наличности вырос на 5%, тогда как за аналогичный период прошлого года — на 8,2%. В НБУ объясняют это сезонностью: в первом квартале наличные обычно изымают, а во втором и третьем спрос на них повышается.

Дополнительным фактором в третьем квартале 2026 года стало усиление российских воздушных ударов по критической инфраструктуре:

энергетическую;

логистическую;

продовольственную;

телекоммуникационную.

Больше всего с начала года выросла доля банкнот номиналом 1000 грн и монет номиналом 10 грн в общем объеме наличности соответствующих категорий — на 12,1% и 19,1%.

Источник: Нацбанк

Ранее НБУ сообщил о введении новой банкноты номиналом 2000 гривен.

Ранее Национальный банк Украины заявил о введении в обращение банкноты номиналом 2 000 гривен с 4 сентября 2026 года. Сама же презентация купюры состоялась заранее, чтобы банковские и небанковские учреждения успели настроить оборудование, а граждане и бизнес ознакомились с её дизайном и защитой.

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