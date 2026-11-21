Национальный банк Украины установил официальный курс валют на субботу, 21 ноября 2026 года. Стоимость доллара, евро, британского фунта, польского злотого и швейцарского франка осталась на уровне предыдущего банковского дня.

По данным НБУ, официальный курс доллара США составляет 45,05 грн. Курс евро также не изменился — 49,53 грн за евро.

Польский злотый регулятор оставил на уровне 11,21 грн.

Таким образом, по сравнению с 20 ноября официальные курсы основных иностранных валют не изменились.

На понедельник, 23 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 44,93 грн.

Национальный банк Украины установил на четверг, 19 ноября 2026 года, официальный курс доллара США на уровне 45,20 гривны. По сравнению со средой, 18 ноября, когда американская валюта стоила 45,34 гривны, ее стоимость снизилась на 14 копеек.

Во вторник, 17 ноября 2026 года, курс доллара в украинских обменных пунктах остался неизменным при покупке, а при продаже немного снизился. Евро подешевело в обоих направлениях обмена, тогда как в банках стоимость валюты зависит от учреждения и способа расчета.

Напомним, НБУ 17 ноября снизил официальный курс евро и доллара.

Читай нас в