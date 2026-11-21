Украина и Германия договорились о передаче двух локомотивов для европейской железнодорожной колеи шириной 1435 мм, комплектов модульных мостовых конструкций общей длиной 2 км, а также о финансовой поддержке транспортной инфраструктуры. Германия выделит 1 млн евро в Украинский транспортный фонд (UTSF).

«С государственным секретарём Федерального министерства транспорта Германии Штефаном Шнорром обсудили сотрудничество в развитии железнодорожной инфраструктуры и углубление взаимодействия между «Укрзализныцей» и Deutsche Bahn. Договорились о передаче двух локомотивов для европейской колеи шириной 1 435 мм. Для получения еще 30 локомотивов будем совместно искать европейское финансирование», — написал Калашник.

По его словам, стороны также согласовали передачу комплектов модульных мостовых конструкций общей длиной 2 км, рассчитанных на две полосы движения. Их будут использовать для восстановления транспортного сообщения на участках, где мосты были разрушены или повреждены.

Кроме того, в течение ближайших недель ожидается поступление 1 млн евро вклада Германии в Украинский транспортный фонд.

Во время встречи с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем украинская делегация обсудила укрепление противовоздушной обороны Украины, участие ФРГ в восстановлении страны и безопасность судоходства в Черном море.

Особое внимание уделили фонду страхования военных рисков, запуск которого планируется в начале 2027 года.

Среди приоритетов для экстренного зимнего пакета Европейского Союза Николай Калашник назвал помощь в восстановлении мостов и обеспечение общин автобусами.

В ходе IX Украинско-немецкого бизнес-форума и встречи с федеральным министром экономики и энергетики Германии Катериной Райхе Николай Калашник пригласил немецкие компании присоединиться к обновлению украинской инфраструктуры.

В частности, речь шла об участии в закупках для модернизации украинской железной дороги в 2027 году, а также в 17 приоритетных проектах государственно-частного партнерства с общим ориентировочным объемом инвестиций 2,9 млрд евро.

Среди них — концессионный конкурс на строительство контейнерного терминала в порту Черноморска.

Об этом сообщил министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник по итогам визита правительственной делегации в Берлин.

Кроме того, Германия передаст Украине новые радары, которые помогут лучше контролировать воздушное пространство и станут частью будущей системы противовоздушной обороны «Фрея». Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» в Брюсселе. Он также подтвердил, что Берлин продолжит поставлять Украине ракеты для Patriot и комплексы IRIS-T.

Германия выделит 300 млн долларов на закупку американского вооружения для Украины в рамках инициативы PURL. К новому пакету помощи страна присоединяется вместе с Норвегией. Основной акцент будет сделан на укреплении украинской противовоздушной обороны.

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