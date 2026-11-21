Союзникам необходимо оказать Украине больше помощи на зимний период, чем они уже объявили. Великобритания готова обсудить с Киевом дополнительные меры поддержки, которые помогут стране пережить эту зиму.

«Поэтому сегодня я здесь, чтобы обсудить с вами не то, что мы уже сделали, потому что это уже сделано. Речь идет о том, что нам нужно делать дальше. И мы должны сделать больше, чем было объявлено, чтобы поддержать вас этой зимой», — сказал государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Уэс Стритинг.

Глава британского оборонного ведомства положительно оценил заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, на котором выступил Зеленский. По его словам, союзники уже делают больше для Украины, однако по итогам заседания он призвал их пойти дальше.

«Мы знаем, что пакет на 10 миллиардов фунтов стерлингов, о котором объявил наш канцлер Джон Хили, наш министр финансов, поможет в дальнейших усилиях и в 2027 году. Но я здесь, чтобы убедиться, что мы подаем пример, чтобы обсудить, что еще мы можем сделать, чтобы помочь Украине пережить эту зиму, чтобы передать эти запросы нашему премьер-министру и заверить вас, что Энди Бернем, Соединённое Королевство вас не подведёт», — заявил Стритинг.

По его словам, этой зимой Путин пытается не только разрушить мосты, но и сломить дух украинского народа. Стритинг отметил стойкость и мужество украинцев и заверил, что Великобритания будет с Украиной столько, сколько потребуется.

Об этом государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил 21 ноября во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, передает корреспондент Укринформа.

Напомним, что ЕС выделил Украине ещё €1 млрд на военную помощь.

Украинцы могут получить почти 1000 гривен помощи через приложение Дія.

Читай нас в