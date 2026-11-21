盟国需要在冬季向乌克兰提供比此前宣布的更多援助。英国准备与基辅方面商讨额外的支持措施，以帮助该国度过这个冬天。

“因此，我今天来到这里，不是为了与各位讨论我们已经做过的事情，因为这些工作已经完成了。我们要讨论的是接下来需要做什么。 为了在这个冬天支持你们，我们必须采取比此前宣布的更多行动，”英国国防国务大臣韦斯·斯特里廷表示。

这位英国国防部门负责人对乌克兰国防联络小组会议给予了积极评价，泽连斯基曾在会上发表讲话。他表示，盟友们已经在为乌克兰做更多事情，但在会议总结时，他呼吁盟友们采取进一步行动。

“我们知道，由我们的财政大臣约翰·希利宣布的100亿英镑援助计划，将有助于后续工作，并延续至2027年。 但我此行的目的是确保我们能树立榜样，探讨还能采取哪些措施来帮助乌克兰度过这个冬天，并将这些诉求转达给我们的首相，同时向各位保证，安迪·伯纳姆， 英国绝不会让你们失望”，斯特里廷表示。

据他介绍，今年冬天，普京不仅试图摧毁桥梁，还企图摧毁乌克兰人民的精神。斯特里廷赞扬了乌克兰人民的坚韧与勇气，并保证英国将与乌克兰站在一起，直到需要为止。

据乌克兰通讯社记者报道，英国国防国务大臣韦斯·斯特里廷于11月21日在基辅会见总统沃洛迪米尔·泽连斯基时发表了上述讲话。

值得一提的是，欧盟已向乌克兰额外拨款10亿欧元用于军事援助。

乌克兰人可通过迪亚（Diyu）平台获得近1000格里夫纳的援助。

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