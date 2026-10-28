Українці можуть отримати майже 1000 гривень допомоги через Дію
Деяким українцям доступна державна виплата в розмірі 998 гривень. Кошти зараховують на банківську картку, а подати заявку на допомогу можна через застосунок «Дія» до кінця 2026 року.
Йдеться про державну програму «єКнига», яка передбачає одноразову виплату для українців, яким виповнилося 18 років.
У 2026 році розмір допомоги становить 998,40 грн. Отримати гроші можна протягом року після досягнення повноліття.
Для оформлення виплати потрібно:
- Відкрити спеціальну «Дія.Картку» в банку.
- Зайти у застосунок «Дія».
- У розділі «Сервіси» вибрати «єКнига».
- Вказати картку та надіслати заявку.
Кошти дозволено використовувати лише для купівлі книжок: паперових, електронних або аудіокниг. Витратити допомогу потрібно протягом трьох місяців після зарахування. Зняти гроші готівкою чи використати на інші покупки не можна.
Програма продовжує діяти у 2026 році. Про її закриття наразі не повідомляли.
Джерело: Радіо Трек
Нагадаємо, у 2025 році за програмою «єКнига» українці придбали книжок на майже ₴140 млн.
За півроку з початку дії програми «єКнига» 18-річні українці витратили понад 91 мільйон гривень на купівлю книжок, в основному в інтернеті.
Виплати за програмою «єКнига» оформили понад 50 тисяч українців.