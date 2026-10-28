Українці можуть отримати майже 1000 гривень допомоги через Дію

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Деяким українцям доступна державна виплата в розмірі 998 гривень. Кошти зараховують на банківську картку, а подати заявку на допомогу можна через застосунок «Дія» до кінця 2026 року.

Йдеться про державну програму «єКнига», яка передбачає одноразову виплату для українців, яким виповнилося 18 років.

У 2026 році розмір допомоги становить 998,40 грн. Отримати гроші можна протягом року після досягнення повноліття.

Для оформлення виплати потрібно:

Відкрити спеціальну «Дія.Картку» в банку.

Зайти у застосунок «Дія».

У розділі «Сервіси» вибрати «єКнига».

Вказати картку та надіслати заявку.

Кошти дозволено використовувати лише для купівлі книжок: паперових, електронних або аудіокниг. Витратити допомогу потрібно протягом трьох місяців після зарахування. Зняти гроші готівкою чи використати на інші покупки не можна.

Програма продовжує діяти у 2026 році. Про її закриття наразі не повідомляли.

Джерело: Радіо Трек

Нагадаємо, у 2025 році за програмою «єКнига» українці придбали книжок на майже ₴140 млн.

За півроку з початку дії програми «єКнига» 18-річні українці витратили понад 91 мільйон гривень на купівлю книжок, в основному в інтернеті.

Виплати за програмою «єКнига» оформили понад 50 тисяч українців.

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