Ukraińcy mogą otrzymać prawie 1000 hrywien pomocy za pośrednictwem aplikacji „Dія”

Niektórzy Ukraińcy mogą otrzymać państwową wypłatę w wysokości 998 hrywien. Środki są przekazywane na kartę bankową, a wniosek o pomoc można złożyć za pośrednictwem aplikacji „Dія” do końca 2026 roku.

Chodzi o państwowy program „eKnyga”, który przewiduje jednorazową wypłatę dla Ukraińców, którzy ukończyli 18 lat.

W 2026 roku wysokość pomocy wynosi 998,40 hrywien. Środki można otrzymać w ciągu roku od osiągnięcia pełnoletności.

Aby ubiegać się o wypłatę, należy:

Otworzyć specjalną kartę „Dія.Картка” w banku.

Wejść do aplikacji „Dія”.

W sekcji „Usługi” wybrać opcję „eKnyga”.

Podaj dane karty i wyślij wniosek.

Środki można wykorzystać wyłącznie na zakup książek: papierowych, elektronicznych lub audiobooków. Pomoc należy wykorzystać w ciągu trzech miesięcy od jej zaksięgowania. Nie można wypłacić pieniędzy w gotówce ani przeznaczyć ich na inne zakupy.

Program będzie nadal działał w 2026 roku. Na razie nie ogłoszono jego zakończenia.

Źródło: Radio Track

Przypomnijmy, że w 2025 roku w ramach programu „eKnyga” Ukraińcy kupili książki za prawie 140 mln hrywien.

W ciągu pół roku od rozpoczęcia programu „eKnyga” 18-letni Ukraińcy wydali ponad 91 milionów hrywien na zakup książek, głównie w Internecie.

Wypłaty w ramach programu „eKnyga” otrzymało ponad 50 tysięcy Ukraińców.

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