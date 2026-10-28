Walery Kopijka zwyciężył w wyborach na rektora Kijowskiego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki

Przewodniczący Rady Naukowej Walerij Kopijka zwyciężył w wyborach na rektora Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki, które odbyły się 27 października 2026 roku. Wygrał już w pierwszej turze, uzyskując 51,74% głosów.

W głosowaniu wzięło udział 3105 z 3823 uprawnionych do głosowania — 81,3% ogółu. Zgodnie ze statutem uniwersytetu wybory uznaje się za ważne, jeśli wzięło w nich udział ponad 50% osób uprawnionych do głosowania.

Zgodnie z regulaminem uczelni, aby zwyciężyć w pierwszej turze, kandydat musi uzyskać ponad połowę głosów wyborców uprawnionych do udziału w głosowaniu. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej liczby głosów, przeprowadza się drugą turę, w której wygrywa kandydat, na którego zagłosowała większość uczestników głosowania.

Zgodnie z wynikami liczenia głosów kandydaci uzyskali następujące wyniki:

Walery Kopijka — 1973 głosów (51,74%);

Anna Tolstanowa , była prorektor KNU ds. naukowych — 712 głosów (18,62%);

Ksenia Smirnowa , była prorektor ds. współpracy międzynarodowej — 159 głosów (4,16%);

Oleksandr Korczenko, pierwszy prorektor Państwowego Uniwersytetu Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych — 77 głosów (2,01%).

Jednocześnie 130 uczestników głosowania nie poparło żadnego z kandydatów, a kolejne 49 kart do głosowania uznano za nieważne.

Walery Kopijka urodził się 5 marca 1962 roku w Kijowie. W 1984 roku ukończył Wydział Stosunków Międzynarodowych i Prawa Międzynarodowego Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie stosunków międzynarodowych.

Na KNU pracował jako asystent i adiunkt na katedrze stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej Instytutu Stosunków Międzynarodowych. Pełnił również funkcję dyrektora Centrum Dokumentacji Europejskiej UE przy Instytucie Stosunków Międzynarodowych.

W latach 2007–2008 Kopijka pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych ds. dydaktycznych. Od 2009 roku kierował Instytutem, a od 2021 roku pełnił funkcję dyrektora Naukowo-Dydaktycznego Instytutu Stosunków Międzynarodowych KNU.

Od kwietnia do września 2026 roku Walerij Kopijka pełnił obowiązki rektora uniwersytetu. We wrześniu został wybrany na przewodniczącego Rady Naukowej Kijowskiego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki.

Zgodnie z ukraińską ustawą „O szkolnictwie wyższym” Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy ma zawrzeć z nowo wybranym rektorem umowę na okres pięciu lat w ciągu miesiąca od momentu jego wyboru.

2 marca 2026 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy ogłosiło konkurs na stanowisko rektora Kijowskiego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki. Początkowo wybory miały się odbyć 27 maja, jednak później zostały przełożone na 27 października.

12 maja Ministerstwo Edukacji i Nauki oświadczyło, że Włodzimierz Bugrow, który wcześniej kierował uniwersytetem i został zwolniony po wygaśnięciu umowy, nie może ponownie kandydować na to stanowisko.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego im. Szewczenki w Kijowie z dnia 27 lutego 2026 r., Włodzimierz Bugrow został uznany za winnego popełnienia wykroczenia administracyjnego przewidzianego w części czwartej artykułu 172-6 Kodeksu Ukrainy o wykroczeniach administracyjnych — podania świadomie nieprawdziwych informacji w oświadczeniu majątkowym.

W związku z tym, w wyniku głosowania 27 października zwycięzcą wyborów na rektora Kijowskiego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki został Walerij Kopijka, który uzyskał ponad połowę głosów i zwyciężył w pierwszej turze.

Świadczy o tym protokół komisji wyborczej opublikowany na oficjalnej stronie internetowej uniwersytetu.

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