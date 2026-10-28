Валерий Копейка победил на выборах ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

Председатель Ученого совета Валерий Копийка победил на выборах ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, которые состоялись 27 октября 2026 года. Он одержал победу уже в первом туре, набрав 51,74 % голосов.

В голосовании приняли участие 3105 из 3823 избирателей — 81,3% от общего числа. Согласно Уставу университета, выборы считаются состоявшимися, если в них приняли участие более 50% лиц, имеющих право голоса.

Согласно правилам университета, для победы в первом туре кандидат должен набрать более половины голосов избирателей, имеющих право участвовать в голосовании. Если ни один из кандидатов не набирает необходимого количества голосов, проводится второй тур, в котором побеждает кандидат, за которого проголосовало большинство участников голосования.

По результатам подсчёта голосов кандидаты получили следующие результаты:

Валерий Копейка — 1973 голоса (51,74%);

Анна Толстанова , бывшая проректор КНУ по научной работе, — 712 голосов (18,62%);

Ксения Смирнова , бывший проректор по международному сотрудничеству, — 159 голосов (4,16%);

Александр Корченко, первый проректор Государственного университета информационно-коммуникационных технологий, — 77 голосов (2,01 %).

В то же время 130 участников голосования не поддержали ни одного из кандидатов, ещё 49 бюллетеней были признаны недействительными.

Валерий Копейка родился 5 марта 1962 года в Киеве. В 1984 году окончил факультет международных отношений и международного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, получив квалификацию специалиста по международным отношениям.

В КНУ он работал ассистентом и доцентом кафедры международных отношений и внешней политики Института международных отношений. Также занимал должность директора Центра европейской документации ЕС при Институте международных отношений.

В 2007–2008 годах Копейка был заместителем директора Института международных отношений по учебной работе. С 2009 года возглавлял Институт, а с 2021 года стал директором Учебно-научного института международных отношений КНУ.

С апреля по сентябрь 2026 года Валерий Копейка исполнял обязанности ректора университета. В сентябре его избрали председателем Ученого совета КНУ имени Тараса Шевченко.

В соответствии с Законом Украины «О высшем образовании» Министерство образования и науки Украины должно заключить с новоизбранным ректором контракт сроком на пять лет в течение месяца с момента его избрания.

2 марта 2026 года Министерство образования и науки Украины объявило конкурс на должность ректора КНУ имени Тараса Шевченко. Изначально выборы планировалось провести 27 мая, однако впоследствии их перенесли на 27 октября.

12 мая в МОН заявили, что Владимир Бугров, ранее возглавлявший университет и уволенный по истечении срока контракта, не может повторно баллотироваться на эту должность.

Согласно постановлению Шевченковского районного суда Киева от 27 февраля 2026 года, Владимира Бугрова признали виновным в административном правонарушении, предусмотренном частью четвертой статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях — представлении заведомо недостоверных сведений в декларации.

Таким образом, по итогам голосования 27 октября победителем выборов ректора КНУ имени Тараса Шевченко стал Валерий Копийка, набравший более половины голосов и победивший в первом туре.

Об этом свидетельствует протокол избирательной комиссии, опубликованный на официальном сайте университета.

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