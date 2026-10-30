Сикорский отверг призывы США смягчить риторику в отношении России

30 октября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал призывы США смягчить риторику в отношении России. Он заявил, что на фоне постоянных российских атак на Украину такая позиция неприемлема, и упомянул об ударе по железнодорожному вокзалу Днепра. Также польский министр сообщил, что не будет участвовать в традиционном совместном фото с главой МИД России Сергеем Лавровым.

США обратились к некоторым своим союзникам по НАТО с просьбой более сдержанно высказываться о российской угрозе. Соответствующие обращения от Пентагона получили, в частности, страны Балтии. Однако министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не согласился с таким подходом. Свою позицию он высказал во время встречи глав МИД стран G20 в Атланте. Об этом сообщает Polsat News.

Польский дипломат напомнил о российских ударах по украинским городам и, в частности, об утренней атаке на железнодорожный вокзал в Днепре. Он поставил под сомнение саму возможность смягчать заявления о России, когда в результате её действий гибнут мирные люди. «Я хотел бы, чтобы кто-нибудь объяснил мне, как реагировать на убийство примерно десятка пассажиров, например, сегодня утром на железнодорожном вокзале Днепра», — заявил Сикорский.

Он также подчеркнул, что не видит оснований молчать или смягчать оценки действий Москвы, пока Россия продолжает агрессивную войну против Украины. По словам министра, эта война уже унесла более миллиона жизней.

Отдельно Сикорский прокомментировал участие в встрече главы российского МИД Сергея Лаврова. Польский министр сообщил, что на этот раз традиционного совместного фото участников встречи с его участием не будет. «Потому что я не единственный, кто не хочет фотографироваться с Лавровым», — пояснил он. По словам Сикорского, присутствие российского дипломата создает неловкость для других участников мероприятия. Он также подчеркнул, что пять лет кровавой войны должны наконец закончиться.

Таким образом, польский министр дал понять, что Варшава не поддерживает призывы смягчить тон заявлений в отношении России, пока продолжаются её атаки на Украину. Свою позицию он озвучил непосредственно во время международной встречи, на которой присутствовал и представитель Москвы. Об этом ранее сообщили Polsat News.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что не собирается сдерживать свои высказывания в адрес Владимира Путина, несмотря на сообщения о призывах американских военных чиновников смягчить критику в адрес России.

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