В Украине продолжается комплексная поддержка граждан, эвакуированных из временно оккупированных Олешек Херсонской области. Им помогают восстановить документы, оформить социальные выплаты, обеспечивают необходимыми вещами и решают жилищные вопросы.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук после совещания с омбудсменом Дмитрием Лубинцем. Стороны подвели итоги гуманитарной миссии и обсудили дальнейшую защиту украинцев, остающихся в оккупации.

По словам Стефанчука, в ходе операции удалось обеспечить локальный режим прекращения огня продолжительностью 5 суток 19 часов 59 минут. Это позволило эвакуировать мирных жителей и доставить гуманитарную помощь.

Мелания Трамп сообщала, что благодаря гуманитарному перемирию удалось доставить крайне необходимую помощь и эвакуировать почти 800 человек. По словам Лубинца, помощь тем, кто решил остаться в Олешках, планируется доставлять не реже одного раза в месяц.

Также в Украине разрабатывают концепцию гуманитарного центра для родственников людей, остающихся на временно оккупированных территориях. Он должен координировать их возвращение и обеспечивать социальную, медицинскую и психологическую поддержку.

Источник: Руслан Стефанчук

Мелания Трамп отреагировала на успешную эвакуацию жителей Олешек.

Мелания Трамп заявила об эвакуации почти 800 человек из Олешек — Anadolu Agency.

Мелания Трамп может посетить оккупированные Олешки.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешек, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.

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