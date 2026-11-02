Эвакуированным из Олешек восстанавливают документы и оформляют социальные выплаты
В Украине продолжается комплексная поддержка граждан, эвакуированных из временно оккупированных Олешек Херсонской области. Им помогают восстановить документы, оформить социальные выплаты, обеспечивают необходимыми вещами и решают жилищные вопросы.
Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук после совещания с омбудсменом Дмитрием Лубинцем. Стороны подвели итоги гуманитарной миссии и обсудили дальнейшую защиту украинцев, остающихся в оккупации.
По словам Стефанчука, в ходе операции удалось обеспечить локальный режим прекращения огня продолжительностью 5 суток 19 часов 59 минут. Это позволило эвакуировать мирных жителей и доставить гуманитарную помощь.
Мелания Трамп сообщала, что благодаря гуманитарному перемирию удалось доставить крайне необходимую помощь и эвакуировать почти 800 человек. По словам Лубинца, помощь тем, кто решил остаться в Олешках, планируется доставлять не реже одного раза в месяц.
Также в Украине разрабатывают концепцию гуманитарного центра для родственников людей, остающихся на временно оккупированных территориях. Он должен координировать их возвращение и обеспечивать социальную, медицинскую и психологическую поддержку.
Источник: Руслан Стефанчук
Мелания Трамп отреагировала на успешную эвакуацию жителей Олешек.
Мелания Трамп заявила об эвакуации почти 800 человек из Олешек — Anadolu Agency.
Мелания Трамп может посетить оккупированные Олешки.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешек, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.