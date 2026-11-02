为从奥列什基撤离的人员补办证件并办理社会福利金发放手续

乌克兰正持续为从赫尔松州临时被占领的奥列什基地区撤离的公民提供全面支持。相关部门协助他们补办证件、办理社会福利金申领手续，提供生活必需品，并解决住房问题。

乌克兰最高拉达主席鲁斯兰·斯特凡丘克在与人权事务专员德米特里·卢宾采夫举行会议后通报了这一情况。双方总结了人道主义行动的成果，并讨论了如何进一步保护仍处于被占领区内的乌克兰人。

据斯特凡丘克称，在此次行动中，成功实现了为期5天19小时59分钟的局部停火。这使得平民得以撤离，人道主义援助也得以送达。

梅拉尼娅·特朗普表示，得益于人道主义停火，成功运送了至关重要的援助物资，并疏散了近800人。 据卢宾采介绍，计划至少每月一次向决定留在奥列什基的人们提供援助。

此外，乌克兰正在制定一项人道主义中心方案，旨在为留在临时被占领土上的民众的亲属提供服务。该中心将负责协调他们的返乡事宜，并提供社会、医疗和心理支持。

来源：鲁斯兰·斯特凡丘克

梅拉尼娅·特朗普对奥列什基居民成功撤离一事作出回应。

梅拉尼娅·特朗普表示，已有近800人从奥列什基撤离——据阿纳多卢通讯社报道。

梅拉尼娅·特朗普可能会访问被占领的奥列什基。

乌克兰人权专员德米特罗·卢比涅茨10月30日表示，所有希望前往乌克兰控制区奥列什基的居民均已通过此次撤离行动离开，而对于那些留下来的人，当局已向其提供了人道主义援助。

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