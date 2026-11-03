在特鲁斯卡夫卡，军人阿图尔·弗雷穆特与女友维多利亚·丘普林共同创办了自己的企业——清洁公司“Family”。这对外情侣得以创业，得益于他们获得的一笔用于发展创业的国家补助金。

两人决定共同创办一家家庭企业，并准备了申请国家支持的材料。

“阿图尔和维多利亚决定共同创办一家家庭企业。 他们撰写并提交了资助申请，而阿图尔当时身处乌克兰东部战区，通过线上方式为该资助项目进行陈述并顺利通过了面试，”市议会公告中写道。

企业家们利用补助资金购置了一辆用于拜访客户的汽车和必要的设备。同时，场地租金、日用化学品和制服费用则由他们自掏腰包支付。

该公司以试运营模式运作了一个半月。在此期间，他们向客户提供了多种服务：

装修后的清洁；

全面清洁与日常维护；

家具干洗；

办公室及餐饮场所清洁。

据特鲁斯卡韦茨市议会消息，在这座度假城市中尚无类似的清洁公司。

在“Family”的正式发布会上，阿图尔的亲妹妹——乌克兰著名电视主持人奥尔加·弗雷穆特、特鲁斯卡韦茨市长安德烈·库尔钦斯基以及企业家同行们均出席了活动。

该企业的联合创始人维多利亚·丘普林解释道，公司的核心理念是帮助人们节省时间，将清洁工作交给专业人士。

“时间在当今时代是一笔巨大的财富。将大量时间耗费在自行打扫上，是一种不合理的浪费。因此，我们承担起所有繁重的工作，以此为人们腾出时间。 也就是说，我们会上门为公寓或办公室进行清洁，而业主则可以把这段时间留给自己，用来休息或做些有意义的事情，”维多利亚·丘普林补充道。

据YouControl分析系统数据显示，40岁的阿图尔·弗雷穆特于2023年开始创业。其主要业务是住宅的全面清洁。

特鲁斯卡韦茨市议会新闻处通报了这一消息。

值得一提的是，前乌克兰电视主持人奥尔加·弗雷穆特在44岁时进行了人生中的首次整容手术。她选择在乌克兰的一家诊所接受手术。

乌克兰电视主持人奥尔加·弗雷穆特坦言，海外生活对她来说十分艰辛。据她介绍，移居英国后，她不得不独自兼顾工作、家务和照顾家人。

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