W Truskawcu żołnierz Artur Freimut wraz ze swoją dziewczyną Wiktorią Czupryn założyli własną firmę — agencję sprzątającą „Family”. Para zdołała otworzyć firmę dzięki dotacji państwowej, którą otrzymali na rozwój przedsiębiorczości.

Para postanowiła założyć wspólną rodzinną firmę i przygotowała wniosek o przyznanie wsparcia państwowego.

„Artur i Wiktoria postanowili założyć wspólną rodzinną firmę. Sporządzili i złożyli wniosek o dotację, a Artur, przebywając na wschodzie Ukrainy, w strefie działań wojennych, bronił tego wniosku online i przeszedł rozmowę kwalifikacyjną” – czytamy w komunikacie rady miejskiej.

Za środki z dotacji przedsiębiorcy zakupili samochód do dojazdów do klientów oraz niezbędny sprzęt. Jednocześnie z własnych środków pokryli koszt wynajmu lokalu, środków czystości oraz odzieży służbowej.

Firma działała w trybie testowym przez półtora miesiąca. W tym czasie klientom oferowano kilka rodzajów usług:

sprzątanie po remoncie;

sprzątanie generalne i bieżące;

czyszczenie chemiczne mebli;

sprzątanie biur i lokali gastronomicznych.

Według informacji Rady Miasta Truskawca w tym kurorcie nie ma podobnej firmy sprzątającej.

Podczas oficjalnej prezentacji firmy „Family” obecni byli siostra Artura — znana ukraińska prezenterka telewizyjna Olga Freimut, burmistrz Truskawca Andrij Kulczyński oraz koledzy przedsiębiorcy.

Współwłaścicielka firmy Wiktoria Czupryn wyjaśniła, że główną ideą firmy jest pomaganie ludziom w oszczędzaniu czasu poprzez powierzenie sprzątania profesjonalistom.

„Czas to w naszych czasach ogromna wartość. Poświęcanie go w znacznej mierze na samodzielne sprzątanie jest nieracjonalną stratą czasu. Dlatego oddajemy ludziom ich czas, biorąc na siebie całą brudną robotę. Oznacza to, że przyjeżdżamy i sprzątamy mieszkanie lub biuro, a właściciele mogą zachować ten czas dla siebie, odpocząć lub spędzić go z pożytkiem” – dodała Wiktoria Czupryn.

Według danych systemu analitycznego YouControl 40-letni Artur Freimut rozpoczął działalność gospodarczą w 2023 roku. Jego głównym przedmiotem działalności jest kompleksowe sprzątanie budynków.

Informację tę podał dział prasowy Rady Miejskiej Truskawca.

Przypomnijmy, że była ukraińska prezenterka telewizyjna Olga Frejmut w wieku 44 lat poddała się pierwszej operacji plastycznej. Do zabiegu chirurgicznego wybrała klinikę na Ukrainie.

Ukraińska prezenterka telewizyjna Olga Frejmut przyznała, że życie na emigracji okazało się dla niej wyczerpujące. Według prezenterki, po przeprowadzce do Wielkiej Brytanii musi samodzielnie godzić pracę, obowiązki domowe i opiekę nad rodziną.

Czytaj nas na