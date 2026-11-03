Брат телеведущей Ольги Фреймут открыл бизнес в Трускавце

В Трускавце военнослужащий Артур Фреймут вместе со своей девушкой Викторией Чуприн открыли собственный бизнес — клининговую компанию «Family». Начать дело паре удалось благодаря государственному гранту, который они получили на развитие предпринимательства.

Пара решила создать совместный семейный бизнес и подготовила заявку на получение государственной поддержки.

«Артур с Викторией решили организовать совместный семейный бизнес. Они написали и подали заявку на грант, а Артур, находясь на Востоке Украины, в зоне боевых действий, в онлайн-режиме защищал эту заявку и прошел собеседование», — говорится в сообщении городского совета.

На средства гранта предприниматели приобрели автомобиль для выездов к клиентам и необходимое оборудование. При этом аренду помещения, бытовую химию и форменную одежду они оплатили за свой счет.

Компания работала в тестовом режиме в течение полутора месяцев. За это время клиентам предлагали несколько видов услуг:

уборка после ремонта;

генеральная и поддерживающая уборка;

химчистка мебели;

уборку офисов и заведений общественного питания.

По информации Трускавецкого городского совета, аналогов такой клининговой компании в курортном городе нет.

На официальной презентации «Family» присутствовали родная сестра Артура — известная украинская телеведущая Ольга Фреймут, мэр Трускавца Андрей Кульчинский и коллеги-предприниматели.

Соучредительница бизнеса Виктория Чуприн пояснила, что главная идея компании — помочь людям экономить время, доверив уборку профессионалам.

«Время — это очень большая ценность в нашу эпоху. Тратить его в значительных объемах на самостоятельную уборку — это нерациональная трата времени. Поэтому мы дарим людям их время, беря всю грязную работу на себя. То есть мы приезжаем и убираем в квартире или офисе, а владельцы могут сэкономить это время для себя, отдохнуть или провести его с пользой», — добавила Виктория Чуприн.

По данным аналитической системы YouControl, 40-летний Артур Фреймут начал предпринимательскую деятельность в 2023 году. Его основной вид деятельности — общая уборка домов.

Об этом сообщили в пресс-службе Трускавецкого городского совета.

Напомним, бывшая украинская телеведущая Ольга Фреймут в 44 года сделала свою первую пластическую операцию. Для хирургического вмешательства она выбрала клинику в Украине.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут призналась, что жизнь в эмиграции оказалась для неё изнурительной. По словам ведущей, после переезда в Великобританию ей приходится самостоятельно совмещать работу, быт и заботу о семье.

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