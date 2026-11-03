Юлия Мендель прокомментировала предъявленное ей подозрение в государственной измене

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель публично отреагировала на предъявление ей подозрения в государственной измене и оправдании вооруженной агрессии РФ. Она категорически отрицала сотрудничество с россиянами, заявив о необоснованности выдвинутых обвинений.

По словам Мендель, основанием для действий правоохранительных органов стали её публичные выступления в западных СМИ, в частности журналисту Такеру Карлсону, а также посты в социальных сетях, в которых она поднимала вопросы разоблачения коррупции в окружении Владимира Зеленского, состояния свободы слова и политических преследований в Украине. Бывшая пресс-секретарь убеждена, что предъявление этого подозрения лишь подтверждает обоснованность её предыдущих публичных заявлений.

«Сообщается, что меня подозревают в государственной измене. Основанием для этого подозрения стали мои публичные выступления в западных СМИ и посты в социальных сетях — в частности те, которые касались разоблачения коррупции в окружении Зеленского, отсутствия свободы слова и политических преследований. Фактически, выдвинув это подозрение, Зеленский доказал, что я права», — написала Мендель.

Источник: Публикация Юлии Мендель в Facebook.

Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора заочно сообщили о подозрении бывшей пресс-секретарю Президента Украины Юлии Мендель. Следователи инкриминируют фигурантке правонарушения по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников).

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против бывшей пресс-секретаря президента Юлии Мендель.

Министерство иностранных дел Украины призвало французское медиасообщество внимательно и критически относиться к заявлениям бывшей пресс-секретаря президента Юлии Мендель. В ведомстве подчеркнули, что не стоит позволять вводить себя в заблуждение её высказываниями.

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель опубликовала, как она утверждает, отчеты советницы главы Офиса президента Андрея Ермака о работе проплаченных блогеров Банковой.

Напомним, охрана Европарламента не позволила Юлии Мендель выступить на мероприятии ультраправых.

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