На горе Пип Иван зафиксировали мороз до –6 °C, спасатели предостерегают от походов

В Карпатах на вершине горы Пип Иван температура воздуха снизилась до –6 °C, наблюдается облачная погода, северный ветер со скоростью 5 м/с, а также образование инея и снежного покрова на склонах.

В связи с ухудшением погодных условий и туманом в высокогорье горные спасатели призывают путешественников воздержаться от походов по высокогорным маршрутам из-за повышенной опасности.

Источник: Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области в Facebook.

Напомним, на вершине горы Пип Иван Черногорский в Карпатах 13 октября зафиксированы зимние погодные условия со снежным покровом и минусовой температурой. Погода в высокогорье резко ухудшилась, наблюдается плотная облачность и значительное ограничение видимости.

Высокогорье Украинских Карпат утром 27 октября засыпало снегом. На горе Пип Иван Черногорский зафиксировали мороз, туман и сильный ветер. Снег также выпал на горнолыжном курорте Драгобрат.

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