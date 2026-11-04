Na górze Pip Ivan odnotowano temperaturę sięgającą –6°C; ratownicy ostrzegają przed wycieczkami

W Karpatach, na szczycie góry Pip Ivan, temperatura powietrza spadła do –6°C; panuje pochmurna pogoda, wieje północny wiatr o prędkości 5 m/s, a na zboczach tworzy się szron i pokrywa śnieżna.

W związku z pogorszeniem się warunków pogodowych i mgłą w wysokich partiach gór ratownicy górscy apelują do turystów, aby ze względu na podwyższone zagrożenie powstrzymali się od wędrówek po wysokogórskich szlakach.

Źródło: Główna Dyrekcja Państwowej Służby Ratowniczej Ukrainy w obwodzie iwano-frankowskim na Facebooku.

Przypomnijmy, że 13 października na szczycie góry Pip Ivan Czarnohorski w Karpatach odnotowano zimowe warunki pogodowe z pokrywą śnieżną i temperaturą poniżej zera. Pogoda w wysokich górach gwałtownie się pogorszyła, obserwuje się gęste zachmurzenie i znaczne ograniczenie widoczności.

Rano 27 października w wysokogórskich rejonach Karpat ukraińskich spadł śnieg. Na szczycie Pip Ivan Czarnohorski odnotowano mróz, mgłę i silny wiatr. Śnieg spadł również w ośrodku narciarskim Dragobrat.

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