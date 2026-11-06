Sprzedaż samochodów elektrycznych na Ukrainie spadła niemal czterokrotnie: jakie samochody wybierają Ukraińcy

W październiku 2026 r. udział samochodów elektrycznych w sprzedaży nowych samochodów na Ukrainie spadł z 31% do 8,8% w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Zamiast tego Ukraińcy częściej wybierali modele benzynowe, wysokoprężne i hybrydowe.

Według danych tej organizacji w październiku samochody z tradycyjnymi silnikami spalinowymi zajęły ponad 64% rynku nowych samochodów osobowych. Dla porównania, w październiku 2025 r. stanowiły one 48% sprzedaży.

Największym popytem cieszyły się samochody benzynowe — ich udział w ciągu roku wzrósł z 29,6% do 39,7%. Znacznie umocniły również swoją pozycję modele z silnikami wysokoprężnymi, które zwiększyły swój udział w rynku z 18,6% do 24,7%.

Pozytywną dynamikę wykazały również samochody hybrydowe. W październiku stanowiły one 26,7% sprzedaży nowych samochodów osobowych w porównaniu z 20,6% rok wcześniej. Jednocześnie zainteresowanie modelami w pełni elektrycznymi znacznie spadło — ich udział zmniejszył się ponad trzykrotnie, z 31% do 8,8%.

Najmniej popularne pozostały samochody z instalacją gazową (GBO), które — podobnie jak w zeszłym roku — stanowiły mniej niż 1% rynku nowych samochodów.

Które modele stały się liderami sprzedaży

„Ukravtoprom” podał również najpopularniejsze modele w każdej kategorii samochodów. Wśród samochodów benzynowych i pojazdów z instalacją LPG pierwsze miejsce zajął Hyundai Tucson. W segmencie pojazdów hybrydowych liderem została Toyota RAV4, a wśród modeli z silnikiem diesla najwięcej nabywców wybrało Volkswagena Touarega.

W kategorii samochodów elektrycznych najpopularniejszym modelem okazał się BYD Sea Lion 06 EV. Tym samym, pomimo ogólnego spadku udziału samochodów elektrycznych w sprzedaży nowych aut, to właśnie ten model znalazł się na czele segmentu w październiku.

O zmianie struktury rynku motoryzacyjnego poinformowało stowarzyszenie „Ukravtoprom”.

Samochody elektryczne zajęły 32% rynku nowych samochodów w Wielkiej Brytanii — InsideEVs.

Kto będzie liderem światowego rynku samochodów elektrycznych w 2026 roku.

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