Продажи электромобилей в Украине сократились почти в четыре раза: какие автомобили выбирают украинцы

В октябре 2026 года доля электромобилей среди проданных новых автомобилей в Украине сократилась с 31 % до 8,8 % по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Вместо этого украинцы чаще отдавали предпочтение бензиновым, дизельным и гибридным моделям.

По её данным, в октябре автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания заняли более 64% рынка новых легковых автомобилей. Для сравнения: в октябре 2025 года на них приходилось 48% продаж.

Наибольшим спросом пользовались бензиновые автомобили — их доля за год выросла с 29,6% до 39,7%. Также заметно укрепили позиции дизельные модели, которые увеличили свое присутствие на рынке с 18,6% до 24,7%.

Положительную динамику продемонстрировали и гибридные автомобили. В октябре на них приходилось 26,7% продаж новых легковых автомобилей против 20,6% годом ранее. В то же время интерес к полностью электрическим моделям существенно снизился — их доля сократилась более чем втрое, с 31% до 8,8%.

Наименее популярными остались автомобили с газобаллонным оборудованием (ГБО), на долю которых, как и в прошлом году, пришлось менее 1% рынка новых автомобилей.

Какие модели стали лидерами продаж

«Укравтопром» также назвал самые популярные модели в каждой категории автомобилей. Среди бензиновых авто и машин с ГБО первое место занял Hyundai Tucson. В сегменте гибридов лидером стала Toyota RAV4, а среди дизельных моделей наибольшее число покупателей выбрало Volkswagen Touareg.

В категории электромобилей самым популярным стал BYD Sea Lion 06 EV. Таким образом, несмотря на общее сокращение доли электромобилей в продажах новых автомобилей, именно эта модель возглавила сегмент по итогам октября.

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