Во Львове уволили врача после трагедии с Ириной Федишин

Врач, осматривавшая певицу Ирину Федишин на дому перед госпитализацией, больше не работает в больнице Святой Анны.

В медицинском учреждении пояснили, что врач самовольно оказывала помощь за пределами учреждения, что противоречит внутренним правилам.

После того как ситуация получила огласку, в роддом приехала комиссия Министерства здравоохранения. Специалисты проверили качество медицинской помощи, полученной певицей, а результаты также рассмотрели на медицинском совете больницы.

По итогам проверки учреждению дали время до 1 декабря на устранение недостатков. В частности, теперь в роддоме ввели круглосуточное дежурство врачей УЗИ. Ранее Федишин рассказывала, что такого специалиста пришлось вызывать из дома, из-за чего было потеряно драгоценное время.

Окончательные выводы по данной ситуации должно представить Минздрав.

Источник: больница Святой Анны

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