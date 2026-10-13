У родині співачки Ірини Федишин сталася страшна трагедія

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У родині української співачки Ірини Федишин померла донечка, на народження якої сім'я так чекала.

Про це 13 жовтня 2026 року повідомив у соцмережах чоловік виконавиці Віталій Човник. За його словами, дружина перебуває у важкому фізичному та психологічному стані, існувала загроза її життю. Подробиць та обставин трагедії родина наразі не розголошує, закликавши небайдужих до молитовної підтримки.

Джерело: Віталій Човник у Facebook.

30 вересня співачка Ірина Федишин, яка перебувала на восьмому місяці вагітності, повідомила стать майбутньої дитини.

Вагітна Ірина Федишин показала, як її родина збирає картоплю на маминому городі.

Ірина Федишин оголосила про третю вагітність.

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