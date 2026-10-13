В семье певицы Ирины Федишин произошла страшная трагедия

В семье украинской певицы Ирины Федишин скончалась дочь, появления которой семья так ждала.

Об этом 13 октября 2026 года сообщил в соцсетях супруг певицы Виталий Човник. По его словам, жена находится в тяжелом физическом и психологическом состоянии, существовала угроза ее жизни. Подробности и обстоятельства трагедии семья пока не разглашает, призвав неравнодушных к молитвенной поддержке.

Источник: Виталий Човник в Facebook.

30 сентября певица Ирина Федишин, находившаяся на восьмом месяце беременности, сообщила пол будущего ребенка.

Беременная Ирина Федишин показала, как её семья собирает картошку на мамином огороде.

Ирина Федишин объявила о третьей беременности.

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