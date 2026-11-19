30-летняя британская актриса Флоренс Пью возмутилась предположениями в сети о том, что она сделала пластические операции и использовала препарат «Оземпик» для похудения.

Обсуждение её внешности активизировалось после появления новых фото звезды. Актриса объяснила, что изменения лица связаны с обычными возрастными процессами, а не с косметическими вмешательствами.

Пью заявила, что никогда не принимала «Оземпик» и не делала пластических операций. По её словам, в последнее время она стала больше отдыхать, регулярно питаться и тренироваться.

Актриса рассказала, что за этот период похудела всего на 0,9 кг, ведь основной целью тренировок было наращивание мышечной массы. Теперь она может подтянуться шесть раз и поднять 110 кг.

Пью также призвала людей быть добрее к окружающим и не делать выводов о внешности по фотографиям.

Источник: People.

Актриса Флоренс Пью появилась на церемонии Governors Awards в Лос-Анджелесе 17 ноября, после чего её внешность активно обсуждают в соцсетях.

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