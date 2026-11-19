30-letnia brytyjska aktorka Florence Pugh wyraziła oburzenie w związku z pojawiającymi się w sieci spekulacjami, jakoby poddała się operacjom plastycznym i stosowała lek „Ozempic” w celu utraty wagi.

Dyskusja na temat jej wyglądu nasiliła się po pojawieniu się nowych zdjęć gwiazdy. Aktorka wyjaśniła, że zmiany w wyglądzie twarzy wynikają z naturalnych procesów starzenia się, a nie z zabiegów kosmetycznych.

Pugh oświadczyła, że nigdy nie przyjmowała „Ozempic” ani nie poddawała się operacjom plastycznym. Jak twierdzi, w ostatnim czasie zaczęła więcej odpoczywać, regularnie się odżywiać i trenować.

Aktorka opowiedziała, że w tym okresie schudła zaledwie około 0,9 kg, ponieważ głównym celem treningów było budowanie masy mięśniowej. Teraz jest w stanie wykonać sześć podciągnięć i podnieść 110 kg.

Pew wezwała również ludzi, by byli bardziej życzliwi wobec innych i nie wyciągali wniosków na temat wyglądu na podstawie zdjęć.

Źródło: People.

Aktorka Florence Pugh pojawiła się 17 listopada na ceremonii Governors Awards w Los Angeles, po czym jej wygląd stał się przedmiotem ożywionych dyskusji w mediach społecznościowych.

Opublikowano ostatni ukraiński zwiastun filmu science fiction „Diuna: Część trzecia” (Dune: Part Three) — kontynuacji historii filmowej opartej na powieściach Franka Herberta. Ukraińska premiera filmu zaplanowana jest na 17 grudnia 2026 roku.

Studio Warner Bros. zaprezentowało pierwszy pełnoprawny zwiastun filmu fantastycznego „Diuna: Część trzecia”, który będzie zwieńczeniem trylogii reżysera Denisa Villeneuve’a. Film trafi do ukraińskiej dystrybucji 17 grudnia.

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